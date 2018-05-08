ما حقيقة زواج لارا خوري ؟

(المستقلة)..انتشرت قبل ايام و عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة اللبنانية لارا خوري وهي ترتدي فستان الزفاف وبالقرب من بوابة احد القصور وكان من البديهي ان تدور من حول تلك اللقطة مجموعة من الاستنتاجات و ابرزها صب في خانة امكانية دخول الفنانة الى القفص الذهبي وسط علامات الاستفهام التي دارت حول صحة الخطوة الاسرية الرسمية التي لم تخرج اصدائها الى العلن .

لارا سارعت الى التوضيح بعد ان تساؤلات عديدة وصلت اليها واشارت الى ان الصورة تعود الى لقطة من مسلسل كوميدي – يعرض في شهر رمضان المبارك و قد شاركت في بطولته الى جانب عدد من نجوم الشاشة الصغيرة في لبنان واوضحت انها في الوقت الحالي منهمكة في عملية التصوير التي تشمل مجموعة من المناطق اللبنانية .

في المقابل كشفت لارا انها تخوض السباق الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل ” كل الحب كل الغرام ” الذي سوف يستمر عرضه خلال المرحلة المقبلة وتتوقع ان تترك مشاركتها بصمة لدى المشاهدين ومن جهة اخرى اكدت خوري انها بصدد قرأت عدد من المشاريع الفنية الجديدة التي تنقسم بين الافكار الدرامية و الاجتماعية وبعضها سيتم تصويره خارج لبنان .