ما حقيقة اعتزال عادل إمام الفن بعد “فالانتينو” ؟

(المستقلة)..انتشرت بعض الأنباء على عدد من المواقع الإخبارية، تفيد باعتزال النجم عادل إمام الفن، وأنه قرر أن يكون مسلسله الجديد “فالانتينو”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل هو الأخير له في عالم الفن.

مجلة (سيدتي) نقلت عن نجل الفنان الكبير ،المخرج رامي إمام، نفيه تلك الشائعات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن والده لم يحدث وأن قام بمجرد التفكير في الأمر.

رامي أكد أن النجم عادل إمام ينتظر بشغف ردود فعل الجمهور حول مسلسله الجديد “فالانتينو” والذي يقوم رامي نفسه بإخراجه، متمنياً أن تتسبب الحالة الكوميدية الموجودة في العمل في الترفيه عن الجمهور وتخفيف ما يعانيه الجميع حالياً بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها العالم من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف رامي أن الفنان الملقب بين جمهوره بـ “الزعيم”، لم يستقر بعد على العمل الذي سوف يقدمه بعد “فالانتينو”، لافتاً أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن ذلك.

مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

المصدر: :سيدتي