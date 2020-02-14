ما حقيقة إيقاف إبراهيموفيتش بسبب بطاقة من 9سنوات؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن إيقاف زلاتان إبراهيموفيتش، نجم هجوم ميلان، في مباراة إياب نصف نهائي النسخة الحالية من كأس إيطاليا، أمام يوفنتوس، بسبب بطاقة حصل عليها في البطولة ذاتها قبل 9 سنوات.

إبراهيموفيتش حصل على بطاقة صفراء في مواجهة يوفنتوس بذهاب نصف النهائي، مساء الخميس، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان إبرا قد رحل عن ميلان في صيف 2012، وعاد إلى الفريق في الميركاتو الشتوي المنصرم بعد رحلة طويلة مع باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

النجم السويدي حصل على إنذار في خسارة الروسونيري 1-2 أمام باليرمو بموسم 2010-2011 من كأس إيطاليا، في مايو/أيار 2011.

ولعب إبراهيموفيتش 3 مباريات مع ميلان في موسم 2011-2012 دون إيقاف، وخاض مواجهة تورينو في ربع نهائي النسخة الحالية وحصل فيها على إنذار.

لوائح كأس إيطاليا تنص على إيقاف اللاعب لمباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين، ما يعني أن إبرا سيعاقب بالإيقاف في إياب نصف نهائي الموسم الحالي أمام يوفنتوس بسبب إنذاره أمام تورينو، وليس باليرمو قبل 9 سنوات.