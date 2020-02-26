ما حقيقة إصابة سانشيز بفيروس كورونا؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – انتشر مؤخرا خبر حول إصابة أليكسيس سانشيز، نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي، بفيروس كورونا القاتل، مصدره قناة “CDF” التليفزيونية التشيلية.

عنوان مضلل:

العنوان الذي نشرته القناة التشيلية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، تسبب في إثارة حالة من الجدل والبلبلة بخصوص إصابة اللاعب بالفيروس، وهو ما لم يحدث.

ونشر موقع القناة تقريرا بعنوان «كورونا يضرب سانشيز»، لكن لم يتضمن محتوى الخبر أي معلومة عن إصابة اللاعب بالفيروس، بل كان المقصود هو تضرر ناديه من جراء انتشاره في شمال إيطاليا.

يذكر أن سانشيز (31 عاما) يلعب حاليا في صفوف إنتر معارا من مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعب النجم التشيلي 13 مباراة هذا الموسم بقميص إنتر، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف.

أضرار كبيرة:

يذكر أن فيروس كورونا كان قد تسبب في تأجيل عدة مباريات في إيطاليا مؤخرا، بعد انتشاره في إقليمي لومبارديا وفينيتو، وارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس في إيطاليا إلى أكثر من 260 من 229، حيث تم الإبلاغ عن حالات جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 7.

وقررت رابطة الدوري الإيطالي تأجيل 4 مباريات بالجولة 25 من دوري الدرجة الأولى لأجل غير مسمى، وإقامة 6 مباريات في الجولة 26 دون حضور جماهيري، فضلا عن تأجيل أكثر من 40 مباراة في الدرجات الأدنى.

كذلك سيضطر إنتر ميلان لمواجهة ضيفه لودوجوريتس البلغاري في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي بدون حضور جماهيري.

وكشفت وكالة «بلومبرج» الأمريكية عن تراجع أسهم نادي يوفنتوس في البورصة بنسبة 14% في آخر يومين فقط بسبب انتشار الفيروس، علما بأن النادي اضطر إلى إغلاق متحفه وإلغاء جميع الجولات داخل ملعب «أليانز»، تفاديا لزحام المشجعين في ظل تفشي فيروس كورونا.