ما حقيقة إصابة بسام كوسا بفيروس كورونا؟

نفى مدير مستشفى الأسد الجامعي في دمشق حسين محمد، ما تردد من أنباء عن أن الفنان السوري بسام كوسا أدخل المستشفى إثر الاشتباه بإصابته بكورونا.

وقال محمد: “كوسا لم يأت إلى المستشفى أبدا، والإشاعات التي تحدثت عن ذلك غير صحيحة”.

وأضاف محمد، أن ذلك “يهدف إلى تقديم خدمات أكثر وأيضا عدم تعريض المشافي الأخرى وطواقمها ومرضانا لخطر العدوى”.

وأشار، إلى أن المستشفى مستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية الداخلية والجراحية، وأنه يتعامل مع الحالات على أنها مشتبه بإصابتها، وعندما يتم التأكد فإن الشخص يحول إلى مشفى الزبداني التابع لوزارة الصحة.

وخصصت وزارة التعليم العالي مستشفى “الأسد” الجامعي، ليكون مركزا للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وليس المصابة.

وأعلنت سوريا حتى الآن، عن 42 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 6 حالات شفاء وثلاث وفيات.