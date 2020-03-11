ما الوقت المناسب لعقد القران؟

المستقلة /عقد القران هو الخطوة المهمة في حياة أي شريكين يخططان لأن يمضيا حياتهما سوية، ولكن في الوقت نفسه هي خطوة غاية في الجدية، وتحتاج للكثير من التفكير والوقت، فما هو الوقت المناسب إذا للشريكين لعقد القران؟ بحسب (سيدتي).

اختلاف العادات والتقاليد

هناك بعض الدول، مثل السعودية، التي يتم عقد القران فيها بمجرد خطوبة الشريكين، ولكن في بعض الدول، مثل مصر، يكون عقد القران فيها حسب طبيعة العلاقة بين المخطوبين، فمن الممكن أن تكون بشهر قبل الزواج، أو عام قبل الزواج، أو بيوم حفل الزفاف.

أسس اختيار عقد القران

يفضل ألا يتم عقد القران إلا بعد التأكد من فكرة أن هذا هو الشخص الذي أرغب بأن أكمل حياتي معه، وبعد وجود تفاهم ومحبة قوية بين الشريكين، وهو أمر يختلف بشكل نسبي وفقًا لكل علاقة.

اختيار توقيت عقد القران

ينصح الكثيرون بأن يكون يوم الجمعة هو الوقت الأنسب عند اختيار توقيت عقد القران، لأنه بمثابة يوم بركة وخير، ولكن الأمر ليس شرطا، ولكنه فقط مُستحب.

حفل عقد القران

يفضل أن يكون حفل عقد القران بسيطا جدًا يقتصر فقط على الأهل والأصدقاء، ومن الممكن أن يكون في المسجد، أو في المنزل، فالأمر يختلف كثيرًا عن حفل الزفاف.