ما الفرق بين كورونا الصين وكورونا السعودية قبل 8 سنوات؟

ويختلف “كورونا” بنسخته الصينية COVID-19، عن ذاك الذي اكتشفت في السعودية قبل نحو 8 سنوات، وتحديدا في العام 2012، تحت مسمى “فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية”.

ويتشابه “كورونا” في الصين والسعودية، في انتقالهما من الحيوانات للبشر، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وتوقعت المنظمة أن يكون كورونا السعودي جاء عبر الإبل، فيما جاء الصيني عبر الخفافيش.

كما تتشابه أعراض الفيروسين من ناحية ارتفاع درجات الحرارة، والسعال، والالتهاب الرئوي الحاد، وصعوبة التنفس، وغيرها.

إلا أن “كورونا السعودي” يختلف عن الصيني في نسب العدوى، إذ إنه أكثر انتشارا من الصيني، وخطرا على الحياة.

وبحسب إحصائيات منظمة الصحة، فإن من أصل 2519 مصابا، توفي 866 شخصا، وهو معدل مرتفع جدا يصل إلى 35 بالمئة.

فيما لم تتجاوز نسبة وفيات “كورونا الصيني” أكثر من 3.5 بالمئة.

وتقول منظمة الصحة إن “كورونا الصيني”، لا ينتقل بالهواء بسهولة، إلا في حالة المخالطة عن قرب.