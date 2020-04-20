ما الذي يدبره رامز لضحاياه في رمضان 2020

كشفت مجموعة قنوات “إم بي سي” رسميا عن فكرة برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، قبل عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان.

وقالت في بيان رسمي لها، إن اﻟﻣﻘﻠب يدور في إمارة دبي الخلجية، ويبدأ ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ البرنامج ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو الرياضة أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم إيصالهم إﻟﻰ مكان ما هناك ثم يتعرضون لمغامرة غير متوقعة ومرعبة تتسبب في فزعه وخوفه.

وسيعرض برنامج “رامز مجنون رسمي” في رمضان على قنوات “إم بي سي مصر” و”إم بي سي العراق” و”إم بي سي 5″ و”إم بي سي 5″.

​وتشمل قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان 2020 أسماء لم تحل ضيوفا في برامج مقالب من قبل، مثل الممثلة المصرية، ياسمين عبد العزيز، والراقصة جوهرة، ومطربي المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش، صاحب أغنية “بنت الجيران”، وحمو بيكا، بحسب ما كشف عنه برنامج “ET بالعربي” المذاع على فضائية “إم بي سي 4”.

كما تحل الممثلة المصرية، ياسمين صبري، ضحية في البرنامج، لتكون هذه هي المرة الثانية لها مع برامج مقالب رامز جلال، منذ ظهورها الأول معه في “رامز تحت الصفر” في رمضان 2018.

أيضا من ضحايا “رامز مجنون رسمي”، الفنان المصري، محي إسماعيل، الذي تصدر محركات البحث في 2019، بسبب لقاء أجري معه على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائية، وكذلك الممثلات المصريات أمينة خليل وأروى جودة وياسمين رئيس ومنة عرفة.

ومن نجوم الرياضة، يحل كل من مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ واللاعب التونسي علي معلول ولاعب خط وسط نادي الزمالك المصري، طارق حامد واللاعب المغربي أشرف بن شرقي.

يشار إلى أن رامز جلال عرض في شهر رمضان الماضي، برنامج “رامز في الشلال”، والذي يستقدم فيه أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع “رامز قلب الأسد”، ليتبعها ببرامج “رامز ثعلب الصحراء” و”رامز عنخ آمون” على فضائية “الحياة” المصرية، و”رامز قرش البحر” و”رامز واكل الجو” و”رامز بيلعب بالنار” و”رامز تحت الأرض” وأخيرا “رامز تحت الصفر”، وجميعهم عرضوا على شاشة فضائية “إم بي سي مصر” السعودية.