ما الخبر الذي أخفته أسرة جورج سيدهم؟

المستقلة /من يتخيل أن الفنان المصري القدير جورج سيدهم رحل عن العالم وهو لا يعلم أن صديقته المُقربة تُوفيت؟

حيث ذكرت مجلة “لها” أن أسرة الفنان أخفت عنه طوال الفترة الماضية خبر وفاة الفنانة نادية لطفي، والتي رحلت قبله بعدة أسابيع وذلك لخوفهم الشديد عليه حينها من التعرض لصدمة وأزمة نفسية خصوصًا وأن الفنانة المصرية الراحلة كانت تعد واحدة من أقرب صديقاته.

وحرص الكثير من النجوم على نعي سيدهم الذي رحل عن عمر يُناهز الـ81 عاماً، عبر حساباتهم على “السوشيال ميديا”، خاصة مع صعوبة تقديمهم العزاء لأسرته بشكل مباشر بسبب الخوف من انتشار فيروس “كورونا”.