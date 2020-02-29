ما الأخطاء التي تمنع من فقدان الوزن؟

المستقلة /نشر موقع “آف بي. ري” الروسي تقريرا تحدث فيه عن الأخطاء التي يرتكبها البعض خلال سعيهم لخسارة الوزن، التي تجعلهم لا يصلون إلى الهدف المرجو، على الرغم من أنهم يبذلون قصارى جهدهم.

وقال الموقع، في تقريره، إن الوجبات الخفيفة قد تساعد على فقدان الوزن، ولكن إذا تجاوزت الكمية اللازمة فقد تكون النتيجة عكسية. وعموما، لا تعد العادات الغذائية العامل الوحيد الذي قد يؤثر على وزنك. قد تكون التمارين الرياضية ومستويات التوتر وروتين النوم والمشاكل الصحية، من العوامل الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على وزنك.

الوجبات الخفيفة

أفاد الموقع بأن خبراء التغذية ينصحون بتناول الطعام كل ثلاث أو أربع ساعات، لتجنب الإفراط في تناول الطعام. ومن أجل الشعور بالشبع لوقت أطول، ينصح بتناول طعام صحي. لكن الوجبات الخفيفة يمكن أن تكون فخا، وتصبح النتائج عكسية. إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فيجب عليك مراقبة الوجبات الخفيفة التي تتناولها، نظرا لأن فقدان الوزن يعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك الخصائص النفسية.

أنت تأكل الكثير من الطعام لأنه صحي

أورد الموقع أن الخبراء يحذرون من تناول الكثير من الطعام حتى لو كان صحيا. وتعد الأطعمة من المكسرات والبذور والأجبان والفواكه المجففة من الوجبات الخفيفة الصحية، إلا أنها تحتوي أيضا على الكثير من السعرات الحرارية، وإذا تناولت هذه الوجبات بشكل مفرط، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة وزنك نظرا لأن هذه المنتجات تحتوي على الملح والسكر. بدلا من ذلك، يجب الحفاظ على توازن السعرات الحرارية اليومية.

اختيار الوجبات الخفيفة العضوية لأنك تعتقد أنها صحيّة أكثر

أشار الموقع إلى أن الوجبات الخفيفة العضوية تعد من الأطعمة الصحيّة. وتجدر الإشارة إلى أن الناس ينجذبون إلى المنتجات التي تحمل علامة “عضوية” أو “خالية من الغلوتين”، نظرا لأنهم يعتقدون أنها أكثر فائدة. ولكن في الواقع، إن وجود هذه العلامة على منتج ما، لا يعني أنه سيكون صحيا، خاصة أن هذه العلامات موجودة لغاية تسويقية لا غير. وبغض النظر عن نوعية أي منتج غذائي، فإن الأمر الأهم هو ضرورة تناول كميات محدودة.

أنت تأكل بشكل غير متوازن

أورد الموقع أن الوجبات الخفيفة الصحية ليست كل ما تحتاج إليه لفقدان الوزن. يجب أن تحتوي الوجبات الخفيفة على كمية من البروتين والدهون والكربوهيدرات بشكل متوازن. فحاول أن تحتوي وجباتك الخفيفة على هذه المكونات الثلاثة.

أنت تتناول الطعام حتى لو لم تكن جائعا

أكد الموقع أن العديد من الأشخاص يتناولون الطعام على الرغم من أنهم لا يشعرون بالجوع. وحسب الخبراء، “يشعر البعض أنهم بحاجة لتناول الطعام في وقت معين، فقط لأن ذلك جزء من نظامهم الغذائي”. ولكن، يقول الخبراء: “إذا لم تكن جائعا، فلا تجبر نفسك على تناول الطعام”. وفي الوقت نفسه، ينصح الخبراء بعدم الانتظار حتى يصل الجوع إلى نقطة يصعب فيها التحكم في النفس.

أنت لا تقسم الطعام إلى حصص

ذكر الموقع أنه عندما تكون كمية من المكسرات في حقيبتك، سيصعب عليك التحكم في نفسك وقد تتناول الكمية كاملة دفعة واحدة. وفي الحقيقة، كلما زادت كمية الطعام، فإن احتمال تناولها كلها يزيد. إن الحل بسيط للغاية، وهو تقسيم الطعام لعدة حصص صغيرة طوال الأسبوع. وبذلك، سيكون طعامك صحيا وبكميات محدودة.

تناول كمية كبيرة من الطعام قبل أو بعد التمارين

أوضح الموقع أنه قبل التمارين الرياضية وبعدها، يحتاج الفرد إلى تناول بعض الطعام، نظرا لأن ذلك يمنحه الطاقة والمواد المغذية. ولكن، يجب عدم الإفراط في تناول الطعام قبل التمارين أو بعدها. وحسب أخصائيي التغذية، ينصح بتناول ما بين 100 و250 سعرة حرارية، خاصة إذا كانت التمارين بسيطة. وبشكل عام، إن كمية الطعام التي يجب أن يتناولها الفرد قبل التمارين أو بعدها، تعتمد على مستوى الجوع.

أنت لا تحصل على العناصر الغذائية الضرورية

عند تناول الطعام، يحتاج الفرد إلى الأخذ بعين الاعتبار العديد من الأمور وليس فقط عدد السعرات الحرارية. إلى جانب ذلك، يجب التنويع في النظام الغذائي من أجل الحصول على العناصر الغذائية الضرورية كافة. والجدير بالذكر أن العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها الشخص، تعتمد على نشاطه الجسدي. فعلى سبيل المثال، بعد إجراء تمارين رفع الأثقال سيكون الفرد بحاجة إلى البروتين لبناء العضلات.

تستهلك الكثير من الكربوهيدرات النشوية

أورد الموقع أنه إذا كنت ترغب في فقدان الوزن، فإن أول ما يجب عليك القيام به، هو الحد من نسبة الكربوهيدرات النشوية. فعلى سبيل المثال، يجب تجنب الخبز الأبيض والأرز والبطاطا، والأطعمة المقلية. في المقابل، ينصح بتناول الدهون الصحية، على غرار الأفوكادو، والمكسرات (بكميات محدودة) إلى جانب تناول الفواكه والخضر. كما ينصح بشرب كميات كبيرة من المياه.

تجاهل التمارين الرياضية أو النظام الغذائي

أوضح الموقع أنه إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فإنه عليك إيلاء الأهمية لعاملين رئيسيين هما: التدريب والتغذية السليمة. إن التركيز على أمر منهما دون الآخر، يعني أنك لن تصل لهدفك بكل بساطة. ولضمان الحصول على نتائج رائعة، عليك أن توازن بين التمارين الرياضية المناسبة والنظام الغذائي السليم.