ما أفضل مصادر فيتامين سي الغذائية؟

فيتامين “سي” عنصر رئيسي لخلايا المناعة، وخاصة في مواجهة الأمراض التنفسية. وتعتبر الحمضيات أشهر الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، لكنها ليست الأغنى. وينبغي تناول أطعمة تحتوي على هذا الفيتامين يومياً، لأن الجسم لا يخزنه، لكنه لحسن الحظ يتوفر في كثير من المصادر الغذائية.

ويحتاج الرجل 90 ملغ من الفيتامين يومياً، والمرأة 75 ملغ، أما الحامل فتحتاج 85 ملغ، والمرضعة 120 ملغ. ويحتاج المدخن 35 ملغ إضافية من فيتامين “سي” كل يوم.

أغنى الأطعمة بفيتامين “سي”:

* يحتوي الكوب من قطع الجوافة على 377 ملغ من الفيتامين.

*يحتوي الكوب من شرائح الفلفل الأحمر النيئ على 190 ملغ.

يحتوي الكوب من عصير الطماطم (البندورة) على 170 ملغ.

يحتوي الكوب من عصير البرتقال على 124 ملغ.

يحتوي الكوب من شرائح الفلفل الأخضر النيئ على 120 ملغ.

تحتوي الحبة من الفلفل الأخضر الحار على 109 ملغ.

تحتوي حبة البرتقال على 97.5 ملغ.

يحتوي الكوب من الفراولة (الفريز) على 97.5 ملغ.

تحتوي حبة البابايا الصغيرة على 95.6 ملغ.

يحتوي الكوب من البروكلي النيئ على 81.2 ملغ.

يحتوي الكوب من قطع الأناناس على 78.9 ملغ.

تحتوي حبة البطاطس الكبيرة على 72.7 ملغ.

يحتوي الكوب من قطع المانجو على 60.1 ملغ.

يحتوي الكوب من قطع الشمّام على 57.3 ملغ.

يحتوي الكوب من قطع القرنبيط على 51.6 ملغ.

تحتوي حبة الليمون (الحامض) على 44.5 ملغ.