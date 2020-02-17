مايكروسوفت تسحب من التحديث لنظام ويندوز 10 من أجهزة الكمبيوتر

المستقلة … اضطرت شركة مايكروسوفت إلى سحب التحديث الأمنى المزعج لنظام ويندوز 10، والذى تسبب فى تجميد أجهزة الكمبيوتر، إذ تم توفير التحديث الأمنى ​​- المسمى KB4524244 – لأول مرة للتنزيل من قِبل الشركة يوم 11 فبراير 2020، ويتم تشجيع المستخدمين الذين يواجهون مشكلات بعد تثبيت التصحيح إلى إلغاءه والانتظار حتى إصدار نسخة معدلة فى المستقبل القريب.

وفقًا لشركة مايكروسوفت، تم تصميم تصحيح الأمان KB4524244 لمعالجة مشكلة أمنية، لكن بدلا من إصلاحها، اشتكى العديد من المستخدمين من أن التحديث إما فشل فى التثبيت، أوتسبب فى وقف أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، أو تسبب فى حدوث مشكلات عند محاولة تشغيل ويندوز 10.

بالإضافة إلى ذلك، تسبب التصحيح فى بعض الحالات فى وقف ميزة “إعادة تعيين هذا الكمبيوتر” Reset This PC، والتى من المفترض أن تعيد تثبيت نظام التشغيل مع الاحتفاظ بالملفات الشخصية.

ردًا على الأخطاء التى حدثت فى التحديث، قامت مايكروسوفت الآن بسحب تصحيح الأمان من Windows Update و Windows Server Update Services و مايكروسوفت Update Catalog – مما يعنى أنه لم يعد بإمكان المستخدمين تنزيله أو تثبيته.

ويعمل مهندسو برامج ويندوز الآن على إصدار معدل من التحديث – ومع ذلك، لم يعرف بعد متى سيكون هذا الإصدار جاهزًا للمستخدمين.

وقالت مايكروسوفت: “لا يؤثر إزالة هذا التحديث الأمنى ​​المستقل على التثبيت الناجح أو أى تغييرات فى آخر تحديثات الأمان بتاريخ 11 فبراير 2020 ، بما فى ذلك التحديث التراكمى الأخير (LCU) أو التحديث التراكمى الشهرى أو الأمان فقط”.

يأتى الخلل فى التحديث KB4524244 فى أعقاب تصحيح خاطئ سابق – KB4532693 – والذى تسبب فى فقدان بعض المستخدمين للوصول إلى ملف تعريف والتطبيقات والبيانات وبدء تكوينات القائمة.