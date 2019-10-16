مايكروسوفت ترسل دعوات إلى اللاعبين لتجربة خدمة Project xCloud الجديدة

(المستقلة) … بدأت مايكروسوفت فى دعوة اللاعبين لاختبار خدمة ألعابها الجديدة Project xCloud للألعاب، قائلة إنها ستفتح معاينة عامة للمنصة فى أكتوبر، مما يسمح للاعبين ببث الألعاب على أجهزة أندرويد الخاصة بهم.

ووفقاً لموقع “انجادجيت” الأمريكى، جلبت مايكروسوفت الخدمة مزودة بألعاب يستطيع اللاعبون تجربتها مثل: Sea of Thieves، Guardians، Grears5 و Killer Instinct.

وقالت مايكروسوفت عند الإعلان عن المعاينة العامة: “إن اللاعبين فى الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية سيكونوا قادرين على تجربتها”، كما قال Phil Spencer، رئيس Xbox: “لا تشعر بالقلق الشديد إذا لم تتلق دعوة على الفور”.