مايكروسوفت تخسر 17 مليار دولار بعد خمس دقائق فقط من أمر قضائى

المستقلة … خسرت شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا ما يقدر بـ 17 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد خمس دقائق فقط من أمر قضائى، بتعليق عقد ضخم للشركة مع وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية اليوم (الجمعة) أنه قد صدر الأمر القضائى بعدما زعمت شركة أمازون للتسويق الالكترونى فى دعوى لها أن الرئيس دونالد ترامب تحيز ضد مالكها جيف بيزوس، ما حال دون فوزها بالعقد الذى تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.

وأضافت القناة أن الشكوى تطالب بإعادة تقييم العرض والتوصل إلى قرار جديد .. ويمنع الأمر المؤقت وزارة الدفاع من بدء العمل في العقد المعروف باسم JEDI.

ولم يعلق “البنتاجون” على القرار القضائي بتعليق العقد مع مايكروسوفت ومدته عشر سنوات .. ويهدف العقد التابع لبرنامج “البنية التحتية المشتركة للمؤسسات”، إلى ربط جميع الفروع العسكرية وضمان تبادلها للمعلومات في نظام سحابي معزز بالذكاء الاصطناعي.