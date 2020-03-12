مايا دياب تنتقد رئيس الحكومة: مهذلة وعيشة لا تليق بالحيوان

(المستقلة)..انتقدت الفنانة مايا دياب عدم اكتراث الدولة ورئيس الوزراء بصحة اللبنانيين لناحية تقصيرهم بحماية المواطنين من فيروس كورونا الذي حصد حتى الساعة ثلاث ضحايا.

وقالت مايا عبر تويتر: “يا حضرة رئيس الوزراء اللبناني عبالي أعرف من هم السفراء الذين هنّوك بالإجراءات التي اتخذتها الدولة؟ توقيف المطار أو إقفال الحدود البرية؟ مهذلة وعيشة لا تليق بالحيوان.. زعلتوا من محطة تلفزيونية أعلنت ما لم تتجرّؤوا إعلانه، خوفاً من مَنْ وعلى حساب حياتنا؟”.

وتابعت “لو كانت الدولة عم بتقوم بواجبها ما كانت الناس والسلطة الرابعة رح تتدخل.. يا ريت أجوبة رئيس الوزراء كانت شوي بتوازي مكانته بالنسبة للبلد.. أجوبة وآراء لا تليق ببلد وشعب مثقّف.. أجوبة تجد أروقة السياسة سبب تفشّي الوباء فينا”.