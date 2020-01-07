مايا دياب تفكر بالهجرة بعد حادثة نانسي عجرم

المستقلة / أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب أن حادثة السرقة التي تعرضت لها زميلتها الفنانة نانسي عجرم أعادتها بالذاكرة إلى عام 2005، عندما تعرضت لحادثة مأساوية.

وغردت مايا قائلة: “خبريات السنة الجديدة قاسية ومُحزنة للغاية وأنا متأثرة جداً بما حصل مع نانسي عجرم وفادي وتذكّرت حادثة مأساوية تعرّضت لها شخصياً سنة ٢٠٠٥ وهيدا كلّو بسبب بلد فلتان لم يعرف يوماً إلا محاسبة الأضعف وترك الرؤوس الكبيرة سائبة !! بلد الخوف!! اليوم سألت نفسي فعلياً ليه ما بفلّ؟؟”.