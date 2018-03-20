مايا دياب بنظارات غريبة وباهظة

(المستقلة)..نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها عبر “انستغرام” ظهرت فيها وهي تضع نظارات شمسية غريبة، مرصعة بحبيبات الكريستال من دار “غوتشي”، التي يصل سعرها حتى 1230 دولاراً أميركياً

وعلّقت مايا على الصورة بالقول “الكشف قريباً” متوعدة جمهورها بعمل جديد.