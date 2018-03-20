مايا دياب بنظارات غريبة وباهظة 20/03/2018 مقالات مشابهة رينيه زيلويجر تغير مظهرها من أجل الاسطورة جودي جارلند 20/03/2018 موسوعة المصطلحات اليهودية 20/03/2018 إحدى بطلات Sex and the City تترشح لعمدة نيويورك 20/03/2018 (المستقلة)..نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها عبر “انستغرام” ظهرت فيها وهي تضع نظارات شمسية غريبة، مرصعة بحبيبات الكريستال من دار “غوتشي”، التي يصل سعرها حتى 1230 دولاراً أميركياً وعلّقت مايا على الصورة بالقول “الكشف قريباً” متوعدة جمهورها بعمل جديد. 2018-03-20 ipa1 شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest