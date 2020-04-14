مايا دياب بحفل مباشر الخميس

المستقلة /بعد غياب الفنانة مايا دياب عن البث المباشر الذي كانت تقوم به يومياً من خلال برنامجها بعنوان “Side Talks with Maya” وتوقفها عنه فجأة بعد أن قام العديد بنفس الفكرة وبات الأمر متناولاً بيد الجميع في فترة الحجر المنزلي الذي نعيشها بسبب تفشي وباء كورونا.

وفي خطوة مفاجأة أعلنت مايا عن حفل مباشر لها عببر قناتها على “يوتيوب” يوم الخميس 16 نيسان الساعة العاشرة بتوقيت بيروت.

وستقدم مايا في الحفل الذي سترافقها فيه فرقة موسيقية خاصة عدد من الأغنيات التي يرددها الناس في السهرات ولن تكون أغنيات الحفل مقتصره فقط على أغنيات مايا الخاصة.

ووجهت مايا الدعوة للجمهور بطريقة طريفة اذ قامت بانشاء بطاقة دعوة عليها صورتها لمحبيها وأهل الصحافة، وتمنت أن يؤكد الجميع حضوره للحفلة من خلال مشاركة بطاقة الدعوة عبر ستوري “انستقرام” التي ستقوم مايا بإعادة نشرها للمشاركة الأوس، والأهم أن يرتدي الجميع “البيجاما”.

يذكر أن هذا الحفل لن يكون الأخير لـ مايا بل سننتظر مفاجآت أخرى خلال فترة الحجر المنزلي الذي نمرّ بها.

وكان عدد من الفنانين قد قاموا بحفلات مباشرة عبر حساباتهم على “انستقرام”، إلا ان مايا اختارت أن تتوجه لجمهورها من خلال البث المباشر على يوتيوب، على أمل أن تكسر مايا بموسيقاها الصمت الذي نعيشه في ظل هذه الأوضاع الصعبة.