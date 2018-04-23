مايا دياب: اعطوهم حبا ليواجهوا الحياة بحب

(المستقلة)..شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام”، بصورة جمعتها مع أحد معجبيها في مطار ستوكولهم.

وعلّقت مايا على الصورة قائلة: “كل يوم بس نتصوّر لننزّل على مواقع التواصل، منتصوّر خمسين مرة، ومنقرر ما ننزّل الخمسين، لأنو شايفين حالنا بشعين، أو تعبانين، أو ما منشبه الصورة الـphotoshopped اللي على الأغلفة”.

وأضافت: “بس أنا كل يوم عّم بتعلّم إنّو حلانا وجمالنا تافهين وسطحيين، التقيت بهالشاب في مطار Stockholm، حدّ الطيارة، ولما شفتو ابتسمت وسلّمت، فما تأخر ثانية ليطلب مني selfie، فما تأخرت أنا كمان لأخد هالصورة بتلفوني لفرجكن ياها”.

واختتمت: “بهيديك الثانية تعلمت وكبرت ونضجت أكثر، لأعرف أكثر معنى الحياة، حب الحياة، الثقة بربنا وحكمته الثقة بالنفس الحكمة، إعطاء الطاقة الإيجابية للناس، وفرحت لما عرفت إنّو مسافر كم يوم عطلة، مع صديق الطفولة، تخيلت بيته وعيلته، المجتمع بمنطقتنا بحاجة لتثقيف بهالمواضيع، لليوم 90% من الناس بيخجلوا وبيخبّوا ولادن إذا عندن مشكلات خلقيّة، اعطوهم حبّا ليواجهوا الحياة بحب.. بحبّن”.