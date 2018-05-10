مانشستر يونايتد يضمن الوصافة بالدورى الإنجليزي

(المستقلة) … ضمن مانشستر يونايتد احتلال المركز الثانى بتعادله مع مضيفه وستهام سلبيا على الملعب الأولمبى فى لندن اليوم الخميس فى مباراة مؤجلة من الجولة 31 من الدورى الإنجليزى.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 78 نقطة قبل نهاية البطولة بمرحلة واحدة متقدما على توتنهام الثالث بفارق 4 نقاط.

وأجرى مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو ثمانية تبديلات عن المباراة الأخيرة التى انتهت بخسارة فريقه أمام برايتون صفر-1 الأسبوع الماضى ووجه على إثرها انتقادات حادة إلى بعض اللاعبين وألمح إلى إبعاد البعض منهم وعلى رأسهم الجناحان الفرنسى أنطونى مارسيال وماركوس راشفورد بعد الآداء المخيب لهما فى الآونة الاخيرة.

مناوشات بين بوجبا ومارك نوبل لاعب وستهام

ويدين وستهام بالتعادل لحارس مرماه الإسبانى أدريان الذى تألق فى الذود عن مرماه وتصدى لأكثر من محاولة خطيرة للفريق الزائر.

محاولة أولى من وستهام عبر جناحه النمساوي الدولي مارك ارناتوفيتش الذي راوغ كريس سمولينج واطلق كرة قوية من مشارف المنطقة بين يدي الحارس الاسباني دافيد دي خيا (6).

ثم بدأ مانشستر يونايتد يدخل اجواء المباراة تدريجيا بفضل تحركات بول بوجبا والكسيس سانشيز وسدد سكوت ماكتوميني كرة قوية من خارج المنطقة مرت إلى جانب القائم الايمن (20)، وبعدها بدقيقة واحدة اطلق جيسي لينجارد من المسافة ذاتها كرة مباغتة طار لها حارس وست هام ادريان وحولها ركلة ركنية.

وأبدع ادريان في التصدي لتسديدة سانشيز ثم الكرة المرتدة الذي سددها لوك شو (23).

وبدأ مانشستر يونايتد الشوط الثاني بقوة وكاد سانشيز يفتتح التسجيل عندما هرب من الحارس ادريان وسدد كرة ساقطة باتجاه الشباك لكن انجلو اوجبونا انقذ مرماه من هدف اكيد (48).

ومرر الاكوادوري انطونيو فالنسيا كرة عرضية متقنة داخل المنطقة تطاول لها بوجبا لكن خارج الخشبات الثلاث (62).

ثم هبط ايقاع المباراة في ربع الساعة الاخير من دون خطورة تذكر على المرميين.

دى خيا يحصل على القفاز الذهبى

ونجح دى خيا حارس مانشستر يونايتد فى الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ 18 هذا الموسم، ليتأكد تتويجه بجائزة القفاز الذهبى.

يذكر أن مانشستر يونايتد ينهي موسمه في الدوري المحلي بلقاء واتفورد الأحد على ملعب اولدترافورد قبل ان يخوض نهائي كأس انجلترا ضد تشلسي في 19 مايو على ملعب ويمبلي.