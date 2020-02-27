مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من دي خيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية، إن قرار التضحية بدي خيا يعود لرغبة مانشستر يونايتد في الحصول على مبالغ مالية كبيرة، لإعادة بناء الفريق بصفقات مميزة في الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن دين هندرسون، حارس يونايتد المعار إلى شيفيلد سيكون هو الحارس الأساسي للفريق بعد رحيل دي خيا.

يذكر أن دي خيا صاحب الـ29 عاما انضم إلى يونايتد في صيف 2011 قادما من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وكان حارس منتخب إسبانيا قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني في 2015، إلا أن الصفقة لم تتم.

وشارك دي خيا في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات استقبل خلالها 32 هدفا.