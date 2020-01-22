مانشستر يونايتد يستعيد راشفورد قبل نهاية الموسم

المستقلة / حسام الدين جمال / أكد ماركوس راشفورد، نجم هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عودته للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم الحالي.

راشفورد تعرض لإصابة في الظهر خلال مواجهة ولفرهامتون في إعادة الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي، وأشارت تقارير إعلامية لاحتمالية غيابه فترة قد تصل إلى 4 شهور، ما يعني انتهاء موسمه.

ونشر راشفورد تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر قال فيها: “”سأعود قبل نهاية الموسم، أتمنى مساعدة الفريق في احتلال أحد المراكز الـ4 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة من 23 مباراة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.

يذكر أن راشفورد صاحب الـ22 عاما شارك في 31 مباراة مع “الشياطين الحمر” هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 5 أهداف، وهو أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف مع الفريق حتى الآن.