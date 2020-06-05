مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع هافيرتز

( المستقلة) .. يُراقب مانشستر يونايتد أحد اللاعبين القريبين من الانتقال إلى ريال مدريد، ويتعلق الأمر بموهوب الدوري الألماني كاي هافيرتز، والذي يحظى باهتمام أغلب عملاقة القارة العجوز.

ودخل مانشستر يونايتد في سباق الحصول على خدمات كاي هافيرتز، في وقت تُشير فيه تقارير إسبانية، إلى أن ريال مدريد تواصل مع محيط اللاعب قبل تفشي فيروس كورونا.

وذكرت نفسه التقارير أن ريال مدريد يُفضل تأجيل الصفقة إلى غاية الصيف القادم، لأن تشكيلة زين الدين زيدان الحالية تعج بالعديد من اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزه (وسط ميدان متقدم).

وبحسب صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية، فإن فريق الشياطين الحمر بات من ضمن الراغبين في الظفر بخدمات كاي هافيرتز، خصوصاً وأن هذا الأخير يرغب في تجربة حظه في الملاعب الإنجليزية.

وبصم هافيرتز على مستويات جد معقولة هذا الموسم، وقد أكد جودته الكبيرة في المباريات القليلة التي خاضها فريق باير ليفركوزن في الدوري الألماني، عقب استئناف نشاط المُسابقة المحلية، بعد توقف قسري دام لشهرين.

وسجل هافيرتز 5 أهداف خلال 4 مباريات خاضها مع ناديه في بطولة الدوري الألماني، منذ استئناف النشاط، وبشكلٍ عام، يملك نجم المانشافت 15 هدفاً و8 تمريرات حاسمة، في 38 مباراة خاضها مع ليفركوزن هذا الموسم.