مانشستر يونايتد يحسم صفقة قائد لشبونة

المستقلة / حسام الدين جمال / أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع برونو فرنانديز، لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه توصله لاتفاق مع سبورتنج لشبونة على ضم فرنانديز، على أن يتم توقيع العقود بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي، والاتفاق على البنود الشخصية.

ومن المنتظر أن يعلن مانشستر يونايتد في وقت لاحق عن تفاصيل الصفقة.

يذكر أن برونو فرنانديز (25 عاما) شارك في 28 لقاء مع سبورتنج لشبونة بمختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 15 هدفا وصنع 14.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا إلى دخول برشلونة خط المفاوضات مع لشبونة على ضم نجم الوسط البرتغالي، ما قد يعطل رحيله إلى مانشستر يونايتد، قبل أن تنجح إدارة “الشياطين الحمر” في حسم الصفقة.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة من 24 مباراة، ويفصله 6 نقاط عن المربع الذهبي.