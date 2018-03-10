مانشستر يونايتد يحافظ على سلسلة من 34 عاما بفوزه على ليفربول

(المستقلة)… حقق مانشستر يونايتد، اليوم السبت فوزا ثمينا على ضيفه وغريمه التاريخي ليفربول، بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم اليونايتد بثنائية في الشوط الأول، قبل أن يقلص ليفربول الفارق بهدف في الشوط الثاني.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن اليونايتد لم يخسر مباراة بالدوري على أرضه أنهى فيها الشوط الأول متقدما في النتيجة منذ عام 1984.