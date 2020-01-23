مانشستر يونايتد يجدد ثقته في سولسكاير رغم النتائج المخيبة

المستقلة / حسام الدين جمال / جددت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ثقته في المدرب أولي جونار سولسكاير، رغم النتائج المخيبة للفريق تحت قيادته.

يونايتد خسر بنتيجة 0-2 أمام ضيفه بيرنلي، مساء الأربعاء، في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتوقف رصيده عند 35 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

‏وقالت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية أن سولسكاير لا يزال يحظى بالدعم الكامل من مجلس إدارة مانشستر يونايتد، ولا يوجد أي نية لإقالته.

سولسكاير تولى تدريب يونايتد منتصف الموسم الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل أيضا لسوء النتائج.

وأدار المدرب النرويجي 64 مباراة ليونايتد بمختلف المسابقات، فاز في 33 لقاء وتعادل في 13 وخسر 18، علما بأن عقده يمتد حتى صيف 2022.