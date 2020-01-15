مانشستر يونايتد يتخطى وولفرهامتون ويتقدم في كأس الاتحاد الإنجليزي

المستقلة / حسام الدين جمال / فاز مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 على ضيفه وولفرهامتون واندررز، في إعادة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل إلى الدور الرابع.

وكانت المباراة الأولى بملعب “الولفز” انتهت بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لخوض مباراة إعادة.

وأحرز خوان ماتا هدف فوز يونايتد في الدقيقة 67 من مباراة الإعادة التي أقيمت بملعب “أولد ترافورد”، ليمنح فريقه بطاقة العبور للدور الرابع.

وضرب مانشستر يونايتد موعدا في الدور الرابع (دور الـ32)، مع الفائز من لقاء واتفورد وترانمير روفرز.