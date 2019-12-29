مانشستر سيتي يفوز  على شيفيلد يونايتد في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي

المستقلة ..استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات، وذلك بعد انتصاره على شيفلد يونايتد بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد شيلفد يونايتد:

بداية المباراة لم تشهد الكثير من الفرص السانحة للتسجيل من كلا الطرفين، لكن حكم اللقاء ألغى هدفاً للضيوف في الدقيقة 27 أحرزه ليس موسيت، حيث تبيّن بعد العودة لتقنية التحكيم بالفيديو، أن اللاعب كان في موقع تسلل.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل سيرجيو أجويرو الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 52، وذلك بعدما استغل تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، ليضع الكرة في شباك شيفلد يونايتد بنجاح.

وفي الدقيقة 82، سجل كيفن دي بروين الهدف الثاني لمانشستر سيتي، بعدما استقبل تمريرة رائعة من رياض محرز، ليضع الكرة في الشباك بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكان مانشستر سيتي في حاجة ماسة لهذا الانتصار، بعد أن خسر أمام وولفرهامبتون خلال الجولة الماضية بنتيجة 3/2، ناهيك عن أن الصراع حول المراكز المؤهلة بات ساخناً، بعد عودة مانشستر يونايتد وتوتنهام للطريق الصحيح.