مانشستر سيتي يخطف فوزا ثمينا من ريال مدريد في دوري الأبطال

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا على مضيفه ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 2-1، في مباراة الفريقين بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، في ملعب “سانتياجو برنابيو.

وافتتح فرانشيسكو إيسكو التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 60، بعد تمريرة من زميله فينيسيوس جونيور.

وأحرز جابرييل جيسوس هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 78 بعد تمريرة من زميله كيفين دي بروين، الذي أضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وتعرض سيرخيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد، للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 86، ليتأكد غيابه عن لقاء العودة.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب “الاتحاد” معقل مانشستر سيتي مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 17 مارس/أذار المقبل.