مالية كوردستان تعلن الشروع بتوزيع رواتب موظفي غدا الخميس

(المستقلة)… أعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان يوم الأربعاء عن الشروع بتوزيع رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية غدا الخميس.

وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم انه وكما وعدنا بصرف رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية نهاية الاسبوع الحالي، الى انه ولحد، اليوم الاربعاء، لم ترسل بعض المديريات في عدد من المدن قوائم رواتب منتسبيها الى وزارتنا وفقاً لنظام الادخار الجديد.

وأضاف البيان رغم ذلك فإن وزارة المالية ستقوم يوم غد الخميس بصرف رواتب وزارتي التربية والصحة للمديريات التي اعدت قوائم رواتب منتسبيها وسلمتها الى وزارتنا.(النهاية)