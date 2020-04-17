ماكرون: هناك أشياء حدثت ولا نعرفها بشأن كورونا!

(المستقلة)..اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن هناك فجوات في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” نشرت، الخميس: “هناك أشياء حدثت ولا نعرفها”، وذلك ردا على سؤال عما “إذا كانت الأنظمة الاستبدادية أكثر قدرة على إدارة هذا النوع من الأزمات”.

وأشار إلى أنه “في الديمقراطيات التي تضمن حرية المعلومات والتعبير، تكون إدارة الأزمة شفافة وتخضع للنقاش”.

وشدد على أنه “من الخطأ القول إن الديمقراطيات تدير الأزمة بشكل أقل كفاءة، لأن الشفافية والتدفق الحر للمعلومات يشكلان ميزة كبيرة لناحية الفعالية”.

المصدر: سكاي نيوز عربية