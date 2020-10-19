ماغي بو غصن تعليقا على جريمة “نهر دجلة”: بئس المصير أيتها المتوحشة

المستقلة/منى شعلان/ غضب كبير اجتاح موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وذلك بسبب إنتشار مقطع فيديو لسيدة عراقية تقوم برمي طفليها، من فوق الجسر في نهر دجلة بالعاصمة بغداد.

وسرعان ماتصدر هاشتاغ باسم نهر دجلة ، موقع تويتر ، فى معظم الدول العربية ، وليس العراق فحسب ، وتفاعل المغردون مع الهاشتاغ بقوة ، غاضبين مع السيدة العراقية ، مطالبين بتوقيع أقصى العقوبة عليها.

وكتبت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، تعليقا على الأمر عبر حسابها بموقع تويتر : “الجنة تحت اقدام الامهات الصالحات، لا يكفي الإنجاب وحده، ⁧‫جريمة نهر دجلة‬⁩ ام ترمي اطفالها للموت انتقاماً من زوجها، بئس المصير أيتها المتوحشة، الصلاة والجنة للملائكة”.

وكانت ألقت قوات الأمن العراقي القبض علي السيدة، والتي قالت خلال التحقيقات إنها فعلت ذلك بسبب خلافات مع طليقها،الذي كسب منها حق حضانة الطفلين، ولا تزال محاولة انتشال جثتي الطفلين من مجرى النهر جارية حتى الآن.