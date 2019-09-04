ماغي بو غصن تستعيد نشاطها

(المستقلة)..لم يكن صيف 2019 عادياً بالنسبة الى ماغي بو غصن. بل تعرضت الممثلة اللبنانية لمشاكل صحية، دخلت على أثرها المستشفى وخضعت لعملية جراحية دقيقة.

لم تكن تلك العملية وليدة اللحظة، بل سبق للممثلة وعانت من ورم في الدماغ قبل عام، وكشفت عنه على صفحتها على انستغرام. يومها كانت بطلة مسلسل «كاراميل» تستعد لاجراء العملية ولكنها تأجلت في اللحظات الاخيرة. الى أن قامت بها قبل أسابيع قليلة، وخرجت على صفحاتها على السوشال ميديا معلنة عن اشتياقها لجمهورها.

فور استعادتها نشاطها، سافرت ماغي الى فرنسا قبل أيام قليلة بإجازة عائلية. لكن تلك الخطوة لم تمر على خير حيث تعرضت الممثلة لسرقة في اليوم التالي من سفرها الى الخارج.

وتم سرقت حقيبتها وكانت تحتوي على أوراقها الثبوتية ومبلغ من المال وجواز سفرها.

لم تعكرّ تلك السرقة صفو الممثلة، بل تابعت إجازتها. وعادت الممثلة الى بيروت أخيراً، وبدأ التحضير لمسلسل رمضاني ستكتبه السيناريست السورية ريم حنا. المشروع سيكون مستوحى من رواية عالمية، ولكن لم يكشف عنها بعد.

ولم يعرف بعد من سيخرج المشروع المنتظر، ولكن الأكيد انه سيعرض في رمضان 2020.

يذكر أن ماغي أطلت في رمضان الماضي بمسلسل «بروفا» (كتابة يم مشهدي وإخراج رشا شربتجي وإنتاج «ايغل فيلمز») الى جانب النجم المصري أحمد فهمي.