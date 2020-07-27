ماسك لتقشير الوجه قبل العيد

لا يعتمد جمال وجهك ونضارته في العيد على الاهتمام به في هذا اليوم فقط اذ لا بد من تجهيز نفسك من خلال بعض الماسكات التي تندرج ضمن روتين تحضيري لمناسبتك الهامة ومن ضمن هذه الماسكات ماسك تقشير الوجه الذي يزيل البقع ويحضر وجهك لمرحلة العناية والتبييض ومن ثم ماسكات التغذية لتصلي الى اطلالة نضرة ومشعة يوم العيد تحتاجين الى المكونات التالية لتحضير القناع :

قناع تقيشر البشرة مسحوق الكاكاو ملعقة كبيرة ماء ورد ملعقة كبيرة عصير ليمون ملعقة صغيرة الشوفان ملعقة كبيرة العسل ملعقة كبيرة

السكر المطحون ملعقة كبيرة زيت الزيتون ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير: امزجي مسحوق الكاكاو وماء الورد وعصير الليمون، ثم أضيفي بعض الشوفان ثم قومي بإضافة العسل والسكر المطحون وقليل من زيت الزيتون، وضعي القناع على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بشطف وجهك بماء دافئ.