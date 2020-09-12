مازيراتي MC20 أبواب مجنّحة

المستقلة/- كشفت عملاقة السيارات الرياضية الإيطالية «مازيراتي» عن سيارتها الخارقة الجديدة «مازيراتي MC20»، التي وصفتها وكالة «بلومبيرغ» الأميركية بأنها تحفة هندسية، تجمع بين الأداء الخارق والرفاهية والفخامة، حيث ستكون أبوابها على شكل أجنحة، تمنح السائق والراكب دخولاً سهلاً.

وبحسب الوكالة، جاء هيكل السيارة الخارجي في تصميم رياضي ليناسب الجزء الميكانيكي، وشكله انسيابي طويل مزود بفتحات تهوية، بينما الأضواء طولية مسحوبة للخلف، مع قضبان منخفضة للتهوية تحمل شعار الشركة، كما أن محركها «V6» مزدوج التربو، سعة 3 ليترات قوة 630 حصاناً عند 7500 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران 730 نيوتن – متر عند 3 آلاف دورة بالدقيقة.

ويأتي نظام العادم في السيارة مزدوجاً، بينما موزع الهواء مصنوع من ألياف الكربون، ولن تحصل على فتحة التهوية الثلاثية على غطاء المحرك في الأمام، بل ستكون في مؤخرة السيارة، لتوفير تدفق الهواء للمحرك في منتصف السيارة، كما تتمتع السيارة بمقاعد رياضية مصممة بفرش فريد.

كما تضمنت السيارة عجلة قيادة رياضية مع أزرار أساسية تشمل زر Launch Control، وزر تشغيل المحرك، وخلف عجلة القيادة تتمركز مقابض تنقيل كبيرة مصنوعة إما من ألياف الكربون أو الألمنيوم، وهي متصلة بناقل حركة مزودج المقبض، من 8 سرعات.

وتحتوي السيارة على شاشتين، الأولى لمسية للنظام الترفيهي، تتميز بطبقة مضادة لانعكاس الضوء، والثانية TFT للوحة العدادات الرقمية، وكلتاهما مدعومتان بنظام MIA المتطور، الذي يوفر الاتصال بالإنترنت. (النهاية)