ماري شيلي .. تحدي أمرأة اظهرت (الوحش) الكامن في حياتنا

نزار عبد الغفار السامرائي

” أختياراتي جعلتني من أنا “.. بهذه العبارة تلخص ماري شيلي الحياة التي عاشتها بكل ما فيها من بؤس وارهاصات كانت وراء ظهور (فرنكشتاين) كواحدة من أكثر روايات القرن التاسع عشر تداولا حتى يومنا هذا، وهو ما يتناوله فيلم ( ماري شيلي) للمخرجة السعودية هيفاء المنصور والذي عرض لاول مرة عام 2018.

لم يكن الفيلم يحكي سيرة ذاتية بالقدر الذي يتحدث عن التحدي التي تواجهه المرأة وقدرتها على الوقوف امام المعرقلات التي تحدد حركتها وابداعها، من اجل اثبات الذات، ونجاحها في ذلك.

لم تكن ماري شيلي عندما تعرفت بالشاعر الكبير بيرسي بيش شيلي الذي يعد واحدا من أهم الشعراء الرومانسيين الانكليز سوى فتاة في السادسة عشر من عمرها تقيم مع ابيها الكاتب والمفكر

ويليام غودوين بعد وفاة والدتها الكاتبة ماري وولستونكرافت التي كانت من أولى المدافعات عن حقوق المرأة.

شيلي التي تهرب مع حبيبها المتزوج، ليست مجرد فتاة متهورة، بل هي في هذا العمر اليانع تشعر بما لديها من ابداع وقدرة على نظم الكلمات والافكار التي لا تتوان عن الجهر بها في مواجهة ابرز شعراء عصرها ،حبيبها شيلي،وصديقه اللورد بايرون، الذي هو الآخر يعيش حياة ماجنة متهورة تكون ملهمة لظهور شخصية اخرى بقيت حية حتى يومنا هذا وأخذت مداها في السينما بشكل كبير وهي مصاص الدماء التي ظهرت لاول مرة في عام 1819 مع نشر رواية (مصاص الدماء) لمؤلفها جون بوليدوري،اي بعد عام واحد من نشر رواية فرانكشتاين. ولا ادري ما مدى دقة ما ذهب اليه الفيلم من ان الرواية نشرت في المرة الاولى على ان اللورد بايرون هو مؤلفها، او ان فكرة فرنكشتاين ومصاص الدماء ولدتا في جلسة واحدة بمنزل اللورد بايرون جمعته مع شيلي وحبيبته ماري اضافة الى الطبيب بوليدوري..

لقد عانت ماري شيلي الكثير من نظام عصرها الذي كان يرفض طبع رواية مؤلفتها أمرأة فتضطر ان توافق على ان تطبع اول مرة دون اسم مؤلف وبمقدمة يكتبها حبيبها المعروف شيلي ، غير ان شيلي بعد نجاح الرواية التي حملت عنوانا آخر هو (بروميثيوس العصر) يعلن أمام الجميع انها تعود الى كاتبة استلهمت الموضوع من حياتها والبؤس الذي عاشته برفقته هي (ماري وولستونكروفت جودوين) البالغة من العمر ثمان عشر سنة فقط والتي يتزوجها بعد انتحار زوجته الاولى.

يضعنا الفيلم امام صورة للحياة التي عاشها ابرز الادباء الانكليز في القرن التاسع عشر، وهي تختلف ما بين الترف الذي يعيشه اللورد بايرون وبين حياة البؤس ومطاردة الدائنين لشيلي وماري، ماري التي تتحدى نزوات زوجها وضياعه وربما انانيته التي تتسبب بموت طفلتها الرضيعة، ولكنها رغم ذلك لم تتخل عنه لتبقى وفية له حتى بعد موته المبكر وهو لم يكمل الثلاثين من عمره، لتقوم بجمع اعماله وتحقيقها ونشرها مع شروحاتها عليها.

لقد قدم لنا الفيلم رؤية جميلة يجذبك لمتابعته بمتعة الحوار الشاعري وكأنك تقرأ في كتاب نسجت كلماته بدقة،رغم الرتابة التي تطغي على المشاهد. والتي جعلت النقاد الامريكان يعيبون عليه عدم الخوض في داخل ماري شيلي، كما انه يتوقف عند اطلاق رواية فرنكشتاين متجاهلا الانجازات الاخرى لماري شيلي.

فيلم (ماري شيلي) من إخراج هيفاء المنصور وكتابة إيما جنسن..

بطولة: إيل فانينغ بدور ماري شيلي،و دوغلاس بوث بدور بيرسي بيش شيلي ،و بيل باولي بدور كلير كليرمونت(اخت ماري غير الشقيقة)،و بين هاردي بدور جون وليام بوليدوري،و توم ستريدج بدور اللورد بايرون.

تاريخ العرض : 2018