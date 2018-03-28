ماريا كاري تحتفل بعيد ميلادها الـ 48 بطريقة طفولية (صور)

(المستقلة).. على غير السائد بين نجوم هوليوود في اقامة الحفلات الصاخبة في كُبرى المطاعم والملاهي ، اختارت النجمة العالمية ماريا كاري مكاناً طفوليّاً في وضح النهار للاحتفال بعيد ميلادها.

وانطلقت ماريا كاري، يوم أمس الثُلاثاء، برفقة توأمها “موروكان ومونرو” إلى مدينة ديزني لاند الترفيهية احتفالاً بعيد ميلادها الـ 48، وبدت النجمة في حالة نفسية إيجابية بسبب الابتسامة العريضة التي ارتسمت على وجهها.

أمّا على صعيد الإطلالة والأزياء، لم تتخل نجمة أغنية Hero عن أناقتها حتّى وإن كانت وجهتها مدينة الألعاب ترفيهية، فارتدت توب أوف شولدر أسود، نسقته مع بنطال سكيني أسود، وأضافت الكثير إلى طولها بانتعال كعب عالي أسود، في حين حمت عينيها من أشعة الشمس عبر وضع نظاراتٍ شمسية ضخمة.

شوهدت كاري وهي تجرّ عربة الأطفال التي كان بداخلها ابنتها مونرو، ثمّ انطلقت العائلة لتجربة ألعاب الحديقة المُسليّة، وفي نهاية اليوم انضمّ اليهم حبيب كاري الراقص “براين تناكا” من أجل تناول الوجبات الخفيفة والمُرطّبات.

يُذكر أنّ ماريا كاري تزوّجت النجم العالمي نيك كانون في عام 2009 وانفصلا في عام 2014، واستقبلا توأمهما موروكان ومونرو في عام 2011.