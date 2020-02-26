ماريا شارابوفا تنهي مسيرتها في ملاعب التنس

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلنت الروسية ماريا شارابوفا اعتزالها لعبة التنس بعد مسيرة حافلة حققت خلالها العديد من الإنجازات.

وكتبت شارابوفا مقالا في مجلة فانيتي فير قالت فيه: «كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنت طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرتي فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاما؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني، يا كرة المضرب، وداعا».

وتوجت اللاعبة الروسية بـ 5 ألقاب في البطولات الـ4 الكبرى، فنالت لقب بطولة أستراليا المفتوحة لكرة التنس في عام 2008، ورولان جاروس في مناسبتين 2012 و2014، وبطولة ويمبلدون 2004، وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس في عام 2006.

كما نجحت الأسطورة الروسية، في التتويج بـ 36 لقبا خلال جولات رابطة محترفات كرة التنس.