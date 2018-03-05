“ماركا” : إنييستا يغيب عن الملاعب لـ3 أسابيع بعد تعرضه للإصابة في مباراة امس

(المستقلة) … ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن أندريس إنييستا صانع ألعاب برشلونة، قد يغيب عن الملاعب لـ3 أسابيع، بعد تعرضه للإصابة خلال اللقاء الذي جمع البارسا بأتلتيكو مدريد أمس.

واضطر إنييستا لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة (36) بعد تعرضه للإصابة، ليحل البرتغالي أندريه غوميز بدلا منه.

ووفقا لما نشره موقع برشلونة، فإن إنييستا تعرض لإصابة في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيمن، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوص الطبية في الساعات القليلة المقبلة، لتحديد مدى الإصابة.

ولكن صحيفة “ماركا” الرياضية أشارت في موقعها إلى أن إنييستا يعاني من تمزق ومن المحتمل أن يغيب عن الملاعب 3 أسابيع على الأقل.

وفي حال تأكد ذلك، فإن إنييستا سيغيب عن المواجهة المرتقبة ضد تشيلسي الإنجليزي في الـ14 مارس، ضمن إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.