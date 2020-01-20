مارسيلو ينفي إساءة معاملته في ريال مدريد

المستقلة / حسام الدين جمال / وضع البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد الإسباني، حدا للتقارير التي تتحدث عن تعرضه لانتقادات حادة ومعاملة سيئة من جماهير الميرينجي، في المباراة الماضية أمام إشبيلية، بالجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وشارك مارسيلو أساسيا في مباراة إشبيلية، السبت الماضي، التي انتهت بفوز الريال 2-1، وخرج في الدقيقة ليدخل الفرنسي فيرلان ميندي بلاد منه.

وقالت عدة تقارير صحفية إسبانية إن مارسيلو (31 عاما) تعرض لانتقادات حادة وصافرات استهجان من الجماهير أثناء خروجه للتبديل، لعدم ظهوره بمستوى لائق في مواجهة إشبيلية، وهو ما تسبب في حزنه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

وعبر حسابه على موقع “تويتر”، أعاد مارسيلو نشر تغريدة لأحد المشجعين، يظهر فيها مارسيلو وهو يتلقى التحية من جماهير ملعب “سانتياجو برنابيو”، لحظة خروجه ودخول ميندي بدلا منه.

التغريدة كانت مرفقة بتعليق: “مارسيلو حصل على التشجيع والتصفيق لحظة خروجه، لكن يبدو من السهل تصديق أي شيء ضد ريال مدريد”.

يذكر أن الظهير البرازيلي المخضرم انضم إلى ريال مدريد في يناير/كانون الثاني 2007 قادما من فلوميننسي البرازيلي، وتوج مع الفريق بـ21 لقبا في مختلف البطولات.

ومنذ بداية الموسم الحالي شارك مارسيلو في 12 مباراة بمختلف المسابقات صنع خلالها 4 أهداف ولم يسجل.