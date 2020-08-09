مارسيلو : “نحن نترقب بقوة الموسم المقبل. لا توجد أيام إجازة.. يحيا مدريد”

المستقلة … وجه البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد، رسالة إلى جماهير الميرنجي، عقب انتهاء موسم الفريق الملكي.

وكان مانشستر سيتي نجح في الإطاحة بريال مدريد من ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وكتب مارسيلو، على حسابه بشبكة “إنستجرام”: “انتهى موسم آخر، فإننا عملنا بجد حتى النهاية”.

وأضاف: “تمكنا من الفوز بلقبين في كأس السوبر الإسباني والليجا خلال عام كان صعبًا للغاية على العديد من العائلات”.

وشهد الموسم الحالي توقفًا طويلًا دام لأكثر من 3 أشهر في الملاعب الأوروبية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: “كل ذلك يعود إلى الجهد الكبير والحصول على طاقة إيجابية من جمهور مدريد.. شكرًا جزيلًا للجميع”.

وأتم الظهير البرازيلي: “نحن نترقب بقوة الموسم المقبل. لا توجد أيام إجازة.. يحيا مدريد”.