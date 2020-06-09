مارسيلو لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

(المستقلة) .. اتخذ النجم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر التاريخي لريال مدريد، قراره النهائي بشأن موقفه من الرحيل عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخسر مارسيلو مكانه في التشكيلة الأساسية لريال مدريد هذا الموسم، منذ وصول الفرنسي فيرلاند ميندي في الصيف الماضي. وتحدثت العديد من التقارير الصحفية عن وجود رغبة من بعض الأندية الكبرى على رأسهم يوفنتوس، في ضم الظهير البرازيلي المخضرم.

وقالت الصحفية البرازيلية تاتيانا مانتوفاني، التي تغطي أخبار ريال مدريد لـ “سبورت إنتراتيفو دي برازيل”، في تصريحات لإذاعة ماركا: “مارسيلو يرغب في العودة على طريقته الخاصة”.

وأضافت الصحفية: “إنه يحاول إثبات نفسه أمام زيدان وإقناع مدربه أنه لا يزال نفس اللاعب الرائع الذي كان يلعب تحت قيادته”. (النهايه)