مارادونا يظهر في مسلسل من إنتاج «نتفليكس»

مارادونا يظهر في مسلسل من إنتاج «نتفلكس»

(المستقلة) – حسام الدين جمال – سيظهر دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية السابق ومدرب فريق خيمناسيا لا بلاتا الحالي، في مسلسل قصير من إنتاج شبكة «نتفليكس» الترفيهية الشهيرة.

ونشر مارادونا عبر حسابه على إنستجرام مقطع فيديو يظهر فيه مشهد من المسلسل المرتقب، الذي يتحدث عن مجموعة من المشجعين المتطرفة في الأرجنتين يطلق عليها «بويرتا 7»، والذي يعرض في 21 فبراير/شباط الحالي.

وظهر مارادونا في المشهد الذي نشره وهو يقول: «لقد أخطأت ودفعت الثمن، ولكن كثيرون أخطئوا في الوقت الحالي، كرة القدم تدفع الثمن غاليا، كنت أعتقد أن هذا لن يحدث، ولكنه حدث بالفعل، لقد تلوثت الكرة».

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وبدت كلمات مارادونا في هذا المشهد من المسلسل مشابهة لما قاله في ملعب لا بومبونيرا، في مباراة اعتزاله عام 2001.

يذكر أن مارادونا لعب لأندية أرجنتينوس جونيورز ونيلوز أولد بويز وبوكا جونيوز في الأرجنتين، وبرشلونة وإشبيلية الإسبانيين ونابولي الإيطالي، خلال مسيرته التي امتدت لـ21 عاما بين 1976 و1997.

ولعب مارادونا للمنتخب الأرجنتيني بين عامي 1977 و1994، وقاده لتحقيق لقب كأس العالم عام 1986.

ورغم مسيرته الأسطورية كلاعب، لم يحقق مارادونا (59 عاما) أي نجاح يذكر كمدرب، علما بأنه خاض 8 تجارب تدريبية على فترات متقطعة منذ اعتزاله وحتى الآن.