ماذا يفعل ليفربول في ملعب أتلتيكو مدريد؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يستعد ليفربول الإنجليزي لاستئناف حملة دفاعه عن لقب دوري أبطال أوروبا، بمواجهة أتلتيكو مدريد هذا الموسم، في دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على أتلتيكو مدريد في ملعب «واندا متروبوليتانو» في ذهاب دور الـ16 يوم 18 فبراير/شباط الحالي، بينما يستضيف ملعب «أنفيلد» لقاء الإياب يوم 11 مارس/أذار المقبل.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية ما قدمه ليفربول خلال زياراته لملعب أتلتيكو مدريد.

انتصار غائب:

ليفربول لم يتمكن من التغلب على أتلتيكو مدريد خلال مباراتين بين الفريقين على ملعب الأخير، حيث انتهت الأولى بالتعادل 1-1 في دور المجموعات بموسم 2008-2009 من دوري أبطال أوروبا، فيما انتهت الثانية بفوز أتلتيكو 1-0 في ذهاب نصف نهائي نسخة 2009-2010 من الدوري الأوروبي.

يذكر أن الملعب الذي استضاف المباراتين هو ملعب «فيثينتي كالديرون»، معقل أتلتيكو مدريد في الفترة بين عام 1966 وحتى افتتاح الملعب الحالي «واندا متروبوليتانو» في 2017.

اللقب الغالي:

ليفربول فاز بالنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، بعد انتظار دام 14 عاما، بالفوز في المباراة النهائية على ملعب أتلتيكو مدريد.

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الليفر هزم توتنهام الإنجليزي بثنائية دون رد في المباراة التي احتضنها «واندا متروبوليتانو» يوم 1 يونيو/حزيران 2019، وحضرها أكثر من 63 ألف مشجع، ليتوج بلقبه السادس في البطولة.

سجل مقلق في زيارات إسبانيا:

وإجمالا لعب ليفربول 20 مباراة في ملاعب الأندية الإسبانية بالبطولات الأوروبية، فاز في 7 فقط منها، وتعادل في 5 وخسر 8 مرات.

وزار ليفربول 11 فريقا إسبانيا، فشل في الفوز على 5 منها، هي أتلتيكو مدريد وإشبيلية وسيلتا فيجو وفالنسيا وفياريال، ولعب أمامها 7 مباريات تعادل في 3 منها وخسر 4.