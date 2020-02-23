ماذا يفعل ليفربول ضد وست هام في حقبة «الثلاثي المرعب»؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يستعد ليفربول لاستضافة نظيره وست هام يونايتد، مساء الإثنين، في ختام الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وعينه على مواصلة الانتصارات، أملا في حسم لقب البريمييرليج مبكرا.

ويتسلح فريق المدرب يورجن كلوب بعدة عناصر قوية في مواجهته ضد وست هام، أبرزها خط الهجوم القوي، بقيادة الثلاثي المرعب المكون من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية ما يقدمه ثلاثي هجوم ليفربول ضد وست هام منذ 2017.

اكتمال الثلاثي:

ثلاثي هجوم ليفربول اكتمل في صيف 2017 بانضمام صلاح لصفوف الريدز قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، حيث سبقه فيرمينو بالانتقال للفريق في صيف 2015 قادما من هوفنهايم الألماني مقابل 41 مليون يورو، ثم ماني في صيف 2016 من ساوثهامبتون الإنجليزي بالقيمة نفسها.

ويعد الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو أحد أهم نقاط قوة ليفربول هذا الموسم في كل المسابقات عموما وفي الدوري الإنجليزي خصوصا، حيث سجلوا معا 36 هدفا من 61 هدفه أحرزه الفريق في النسخة الحالية من البريمييرليج.

سجل مذهل بلا خسارة:

ومنذ اكتمال ثلاثي ليفربول الهجومي في 2017، واجه الفريق نظيره وست هام في 5 مناسبات لم يخسر في أي منها، حيث فاز في 4 وتعادل مرة واحدة، وسجل 15 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط.

الثلاثي سجل 10 أهداف لليفربول ضد وست هام في هذه الفترة، ما يعني ثلثي هدفي الفريق في هذه المواجهات، وذلك بواقع 5 أهداف لمحمد صلاح، و4 أهداف لساديو ماني، وهدف وحيد لروبرتو فيرمينو.

يذكر أن ليفربول يعتلي حاليا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة من 26 مباراة، بفارق 21 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي لعب 27 لقاء.

في المقابل يقع وست هام في منقطة الخطر، حيث يحتل المركز الـ18، أول مراكز الهبوط، برصيد 24 نقطة من 26 مباراة.