ماذا يفعل حكم الكلاسيكو في مبارياته مع ريال مدريد وبرشلونة؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم إدارة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد في الليجا للحكم أنطونيو ماتيو لاهوز، الذي سبق له تحكيم عدة مباريات كان الغريمين طرفا فيها.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد، الأحد، في ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية أرقام الحكم ماتيو لاهوز في مبارياته مع ريال مدريد وبرشلونة، قبل الكلاسيكو المرتقب في البرنابيو.

ريال مدريد:

أدار لاهوز 38 مباراة لريال مدريد، وهو ثاني أكثر فريق يتولى تحكيم مبارياته، بعد أتلتيكو مدريد (42 مباراة).

وفاز الريال في 26 مباراة أدارها له لاهوز صاحب الـ42 عاما، وتعادل 5 مرات وخسر 7، وحصل لاعبوه على 88 إنذارا و4 بطاقات حمراء، كما احتسب له 8 ركلات جزاء.

لاهوز أدار مباراتين للفريق المدريدي هذا الموسم، فاز في الأولى 2-0 على أوساسونا بالجولة السادسة من الليجا، فيما خسر الثانية بنتيجة 3-4 أمام ريال سوسييداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ليودع البطولة.

برشلونة:

أدار لاهوز 37 مباراة للفريق الكتالوني، وهو ثالث أكثر فريق يتولى تحكيم مبارياته، بعد أتلتيكو والريال.

وفاز البارسا في 26 مباراة أدارها له لاهوز وتعادل 8 مرات وخسر 3، وحصل لاعبوه على 84 إنذارا و6 بطاقات حمراء، فيما احتسب له 6 ركلات جزاء.

لاهوز أدار مباراتين لبرشلونة هذا الموسم، فاز في الأولى 4-0 على إشبيلية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، والثانية 1-0 على أتلتيكو مدريد في الجولة 15.

الكلاسيكو:

لاهوز أدار 4 مباريات كلاسيكو بين الريال وبرشلونة، انتهت 2 منها بفوز الفريق المدريدي وواحدة لصالح غريمه الكتالوني وواحدة حسمها التعادل.