ماذا يفعل تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق؟

حينما تسمع أن هناك البعض ممن يتناولون ملعقة من زيت الزيتون على الريق ربما يثير استغرابك وتعجبك، لكن بالفعل بعض خبراء الصحة والتغذية ينصحون بذلك لما له من فوائد صحية نذكرها لكم وفق ما نقل موقع (مصراوي) عن “healthline”، و”bioarmonia”:

– زيت الزيتون

من أغنى مصادر النباتات التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، واستهلاكه يمكن أن يساعدك على تلبية احتياجاتك من هذا النوع من الدهون، حيث إنه مفيد بشكل خاص لصحة القلب، بالإضافة إلى كونه يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

– يساهم تناوله على الريق في حماية خلايا القولون من التضرر، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

– يخفف من حدوث الإصابة الإمساك، خلال تعزيز عمل الأمعاء وحركتها.

– يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.

– زيادة كثافة العظام، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات، لاحتوائه على مادة “بوليفينول” التي تعمل كمضادات للأكسدة.

– يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين E، التي تساعد على مكافحة الشيخوخة.

– يؤدي إلى زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة، بالتالي يقلل من كمية الطعام المتناولة فيما بعد، ما يساعد على فقدان الوزن.

– الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الزيتون، تلعب دورا في تعزيز صحة الجهاز المناعي وتقويته من أجل محاربة الفيروسات والأمراض المختلفة.