ماذا يحدث للجسم بعد دقائق من تدخين الحشيش؟

المستقلة /تزداد معدلات تعاطي الحشيش عالميا ومحليا، وتأتي الشحنات المهربة يوما تلو الآخر لتضر بصحة أجسام وعقول الشباب، ويتحول الحشيش من نبات طبيعي يستخدم بشكل مقنن في بعض الأدوية إلى إدمان يؤثر على الصحة.

بعد دقائق من تدخين الحشيش، يبدأ تأثيره في الوصول إلى أعضاء الجسم المختلفة، ويشعر الشخص بأعراض أولية تظهر في ضعف التحكم في العضلات تدريجيا وزيادة ضربات القلب وفقدان الشعور بالعالم المحيط واحمرار العينين، حتى تتطور التأثيرات على المدى البعيد مسببة أمراض صحية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها، وإليك أضرار ومخاطر الحشيش على صحة الجسم، وفقا لما ذكره موقع “very well mind” ونقلته مجلة “الكونستلو”:

تأثير الحشيش على القلب

يبدأ القلب بالنبض بشكل أسرع، وينخفض ضغط الدم، وتصل معدلات ضربات القلب إلى 20-50 ضربة في الدقيقة الواحدة، وربما تزداد أكثر مع الاستخدام المستمر في الوقت نفسه، الأمر الذي يمكن أن يرفع خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

تأثير الحشيش على العظام

يؤدي تناول كمية كبيرة من الحشيش بشكل منتظم إلى قلة كثافة العظام وسهولة التعرض للكسور، فضلا عن الإصابة بهشاشة العظام، وحدد الباحثون الكمية الكبيرة وهي أكثر من 5000 مرة على مدى الحياة.

تأثير الحشيش على الرئتين

يسبب الحشيش شعور بالحرقان والوخز بالفم والحلق مع السعال المستمر، إلى جانب مشكلات الجهاز التنفسي الأخرى مثل عدوى الرئة والأمراض الصدرية الحادة، حيث يحتوي الحشيش على هيدروكربونات مسرطنة تضر بسلامة الرئتين.

هل يصاب مدمني الحشيش بالسرطان؟

ترتفع مخاطر الإصابة بالسرطان لدى مدمني الحشيش 3 مرات عن الأشخاص العاديين، خاصة سرطان الرأس أو الرقبة، فهناك 50% أكثر من المواد المسرطنة موجودة في الحشيش مقارنة بالسجائر، ما يزيد فرص نمو سرطان الرئة.

ويؤثر الحشيش أيضا على جهاز المناعة بالجسم، ويضعف قدرته على محاربة الأمراض، وبالتالي يتعرض الجسم لمشكلات صحية بسهولة، فضلا عن الإصابة بعدوى بكتيرية.

تأثير الحشيش على الحمل

يصبح أطفال الأمهات اللواتي يتناولن الحشيش أثناء الحمل عرضة لمشكلات صحية واضطرابات عصبية مثل: مشكلات في الانتباه والذاكرة، وضعف مهارات حل المشكلات، وتغير الاستجابات للمؤشرات البصرية، زيادة الارتجاف والرعشة.