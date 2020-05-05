ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول على السحور؟

الفول من الأطباق الأساسية الموجودة يوميًا على وجبة السحور، لذا جمعنا لكم فوائد تناوله، فهو يحتوي على مكونات غذائية مهمة للجسم خاصًة في شهر رمضان، وفق ما نقل مصراوي عن موقع “forksoverk”.

– يحمي من مرض السكري، ويتحكم في نسبة السكر الموجودة في الدم لدى الأشخاص المصابين.

– يقلل من مخاطر أمرض القلب، وتناوله أربع مرات في الأسبوع أو أكثر يقلل الخطر بأي إصابة بنسبة 22 في المائة، كما أنه يقلل من الكوليسترول الضار في الجسم بنسبة 5 في المائة.

– يساعد على إنقاص الوزن، لأنه يشعر من يتناوله بالشبع ويقلل من إفراطه في الطعام، لاحتوائه على الألياف والبروتين والكربوهيدرات المهضومة ببطء.

– يعمل على خفض ضغط الدم لأنها غنية بالألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم، فكلها تساعد على الحفاظ على مستويات ضغط الدم، كما أن البوتاسيوم يواجه ارتفاع مستويات الصوديوم والمغنسيوم يساعد على تدفق الدم الطبيعي المهم للأوعية الدموية والقلب.

– يحتوي على الحديد الذي يحتاجه الجسم، إذ إن كوب منه يحتوي على 4 مل جرام من الحديد، بالإضافة إلى أنه يعطي الجسم الطاقة.