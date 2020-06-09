ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام الحار يوميا؟

البهارات الحارة أو الفلفل من أكثر النكهات التي يفضل الكثير وضعها على الأطعمة، نظرًا لمذاقها المميز والفوائد التي تمد بها الجسم.

ونقلت “مصراوي” عن موقع “the list” الفوائد المتعددة التي يحملها الطعام الحار للجسم إذا تناوله الشخص يوميًا وكان منها:

فقدان الوزن:

إذا كنت تتناول طعامًا حارًا كل يوم، فهناك احتمال كبير أن ذلك يساعدك على فقدان الوزن أو الحفاظ على فقدان الوزن، بحسب ما أثبتت الدراسات، إذ إن عنصر “الكابسيسين” الموجود في الأطعمة الحارة يحفز عملية التمثيل الغذائي، التي تساعد بشكل كبير في فقدان الوزن.

التحكم في الألم:

قد يساعدك تناول الأطعمة الحارة كل يوم على التحكم في الألم، حيث كشف متخصص تغذية يدعى “مايكل رايت” أن تخفيف الألم عن طريق الأطعمة الحارة يخفف من بعض آلام الجسم بحسب ما وثقته الأبحاث الأكاديمية.

وأضاف “رايت” أن الأطعمة الغنية بالكابسيسين يمكن أن تستهدف مادة كيميائية داخل الدماغ تعرف باسم المادة P، والتي تلعب دورًا كبيرًا في التحكم في الألم الذي يشعر به جسمك عند الإصابات؛ فتناول الطعام الحار يخفف من الألم.

يمنع القرحة الهضمية:

وقال طبيب الجهاز الهضمي إدوين ماكدونالد، إنه من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الطعام الحار يسبب قرحا في المعدة أو في الجهاز الهضمي، ولكن تناول الطعام الحار يوميًا يمنع إنتاج الأحماض في المعدة.

تقليل السكريات:

يساعدك تناول الطعام الحار يوميًا إلى تقليل أكل أو شرب السكريات المضافة التي تسبب أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

وعند تناولك للأطعمة الحارة يوميًا تنخفض نسبة احتياجك لتناول السكر بحسب ما ذكر خبير التغذية بوني توب-ديكس.

توقف سيلان الأنف:

وقال خبيرة التغذية سينثيا ساس، إن تناول الأطعمة الحارة يوميًا يقلل من سيلان المخاط من الأنف الناتج عن الجيوب الأنفية؛ لأن عنصر الكابسيسين الموجود في الفلفل يشبه المركب الموجود في أدوية معالجة الاحتقان، كما أن الفلفل يحتوي على فيتامين “أ”، الذي يساعد على تكوين الأغشية المخاطية والتي تعمل كحاجز لمنع الجراثيم من دخول الجسم.